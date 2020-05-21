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Еще один топ-клуб включился в борьбу за Обамеянга

Еще один топ-клуб включился в борьбу за Обамеянга
08:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Парижане попытаются заполучить габонского форварда.

ПСЖ продолжает следить за ситуацией вокруг нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга и попытается приобрести его в летнее межсезонье, сообщает Le10Sport.

Парижане хотят видеть габонского форварда в своем составе и готовы начать переговоры по нему. Арсенал готовится к уходу футболиста, поскольку его контракт истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за Обамеянга считается Интер. Также в подписании 30-летнего игрока заинтересованы Барселона и Челси.

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В текущем сезоне Обамеянг провел 32 поединка в футболке "канониров", забив 20 голов.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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