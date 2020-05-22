Милан хочет переманить форварда Реала

Новости спорта:Лука Йович может перейти в Милан.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович заинтересовал руководство Милана и может стать игроком "россонери".

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб заинтересован в аренде футболиста сроком на два года.

Отмечается, что зарплата Йовича в пять миллионов евро в год может помешать осуществлению данного перехода, поскольку её в Италии считают чрезвычайно большой.

В Милан также на правах аренды до 2021 года выступает хорват Анте Ребич, с которым Йович составлял убийственную связку во франкфуртском Айнтрахте.

Напомним, что не так давно Йович сломал стопу, свалившись с дома в Белграде.