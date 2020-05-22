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Милан хочет переманить форварда Реала
09:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лука Йович может перейти в Милан.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович заинтересовал руководство Милана и может стать игроком "россонери".

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб заинтересован в аренде футболиста сроком на два года.

Отмечается, что зарплата Йовича в пять миллионов евро в год может помешать осуществлению данного перехода, поскольку её в Италии считают чрезвычайно большой.

В Милан также на правах аренды до 2021 года выступает хорват Анте Ребич, с которым Йович составлял убийственную связку во франкфуртском Айнтрахте.

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Напомним, что не так давно Йович сломал стопу, свалившись с дома в Белграде.

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ФК Реал, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
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