Футболисты Ювентуса сдали тесты на COVID-19

Новости спорта:Футболисты туринского клуба могут начать работу

В туринском «Ювентусе» не оказалось зараженных вирусом COVID-19.

Ранее футболисты сдали тесты, все они оказались негативными.

Таким образом, футболисты могут продолжить тренировки до ожидаемого возобновления итальянского чемпионата в июне.

Отметим, что ранее коронавирусная инфекция была у Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Возобновление Серии А возможно не раньше 14 июня. Ранее итальянское правительство совместно с Федерацией футбола Италии утвердили окончательную версию медицинского протокола для возобновления сезона в Серии А.