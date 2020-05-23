"Я был раздражен": Видаль ответил Кьеллини на критику

Новости спорта:Футболисту не понравилось выражение итальянца.

Защитник и капитан туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини недавно раскритиковал Артуро Видаля, с которым выступал за "старую сеньору".

Артуро, в свою очередь, не стал молчать и ответил Джорджо на критику.

"Я был раздражен. Не понимаю, зачем он все это выложил. Люди теперь не будут помнить о хорошем и сосредоточатся на негативных фактах.

Не делал ничего, что было нельзя делать. Мне разрешали тусоваться. Я тоже человек, как и все остальные. Если меня зовут друзья и клуб разрешает - я иду.

Если нужно сосредоточиться, я делаю это. Но, когда наступает моя очередь повеселиться, я этим пользуюсь, как и все остальные. И когда я совершал ошибки, я платил за них", - признался Видаль в эфире в Instagram.

Напомним, ранее Джорджо Кьеллини публично рассказал об укусе Суареса.