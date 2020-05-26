Шахтер борется с Манчестер Сити и Барселоной за бразильца

Новости спорта:Футболист может переехать в Украину.

Полузащитник бразильского Гремо Матеус Энрике может перебраться в донецкий Шахтер. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "горняки" составят конкуренцию Монако, Барселоне и Манчестер Сити за футболиста.

Также отмечается, что Манчестер Сити видит в Энрике преемника Фернандиньо, который может покинуть Англию в ближайшем будущем.

В текущем сезоне на счету Матеуса всего три игры за Гремио. Однако стабильно он уже выступает на протяжении трех лет.

Ранее сообщалось, что Шахтер может продать Соболя в Брюгге.