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Руководство Боруссии Д контактировало с экс-тренером Баварии

Руководство Боруссии Д контактировало с экс-тренером Баварии
16:13 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Хорват Нико Ковач может сменить в Дортмунде Фавра.

Представители дортмундской Боруссии в последние несколько месяцев контактировали с бывшим тренером Баварии Нико Ковачем.

Вполне возможно, руководство Шмелей видит в хорватском специалисте замену для нынешнего наставника команды Люсьена Фавра.

Швейцарец возглавляет Боруссию с 2018 года, вместе с командой он выиграл лишь Суперкубок Германии в 2019 году.

Нико Ковач тренировал Баварию в период с 2018 по 2019 год, до этого он руководит сборной Хорватии и Айнтрахтом. С мюнхенцами выиграл чемпионство и кубок Германии в сезоне 2018/19, а также Суперкубок в 2018 году.

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Вчера Боруссия провела очный матч с лидирующей Баварией, проиграв со счетом 0:1. Расстояние между командами увеличилось до 7 очков.

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ФК Бавария, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Нико Ковач.
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