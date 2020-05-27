В трех клубах АПЛ обнаружили коронавирус

Новости спорта:Случаи заражения выявлены в трех клубах.

В понедельник и вторник 1008 футболистов и сотрудников клубов английской Премьер-лиги прошли тесты на COVID-19.

По их результатам коронавирус был выявлен у четырех представителей из трех неназванных клубов. Теперь им предстоит отправиться на семидневную самоизоляцию.

Предыдущие два тестирования зафиксировали восемь случаев заражения COVID-19, также известно, что положительный тест сдал голкипер Борнмута Аарон Рамсдейл.

Для четвертого этапа тестирования количество тестов для каждого клуба увеличат с 50 до 60.

Сегодня клубы Премьер-лиги проголосовали за возобновление контактных тренировок. Сезон в чемпионате Англии хотят возобновить 19 или 26 июня.