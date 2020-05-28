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Тоттенхэм интересуется полузащитником Баварии

Тоттенхэм интересуется полузащитником Баварии
14:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лондонский клуб хочет подписать юного американца.

Полузащитник Баварии Тэйлор Бут попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Football Insider.

"Шпоры" следят за выступлениями юного хавбека и попытаются подписать его в летнее межсезонье. По информации источника, лондонский клуб уже предложил американцу профессиональный контракт.

Бут присоединился к Баварии в январе 2019-го. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 16 поединков в юношеской команде "красных", отличившись пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также проявляет интерес к нападающему Тоттенхэма Лорену Морону.

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ФК Бавария, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Тэйлор Бут.
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