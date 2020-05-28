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Хуссем Ауар заинтересовал Ливерпуль

Хуссем Ауар заинтересовал Ливерпуль
16:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:&quot;Ткачи&quot; могут потребовать за футболиста 50 млн евро.

Хавбек Лиона Хуссем Ауар привлек к себе внимание Ливерпуля. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

Мерсисайдцам придется поспорить за игрока с туринским Ювентусом, который намерен арендовать футболиста с последующим правом выкупа.

В виде такой трансферной конкуренции за футболиста, Лион намерен повесить ценник на игрока в размере 50 млн евро.

В текущем сезоне Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что президента Лиона уличили во лжи.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Хуссем Ауар.
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