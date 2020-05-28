Капитан Фиорентины близок к Валенсии

Новости спорта:Херман Песселья может оказаться в Примере.

В будущее трансферное окно Валенсия планирует приобрести защитника и капитана Фиорентины Хермана Песселью, сообщает Superdeporte.

По данным источника, "фиалки" также готовы расстаться с опытным футболистом, продав его за 10-15 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А аргентинец провел на поле 25 поединков, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Песселья был одним из футболистов Фиорентины, у которых был обнаружен коронавирус. Ранее игрок сам рассказал, как перенес болезнь.