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Капитан Фиорентины близок к Валенсии

Капитан Фиорентины близок к Валенсии
20:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Херман Песселья может оказаться в Примере.

В будущее трансферное окно Валенсия планирует приобрести защитника и капитана Фиорентины Хермана Песселью, сообщает Superdeporte.

По данным источника, "фиалки" также готовы расстаться с опытным футболистом, продав его за 10-15 миллионов евро. 

В текущем сезоне Серии А аргентинец провел на поле 25 поединков, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Песселья был одним из футболистов Фиорентины, у которых был обнаружен коронавирус. Ранее игрок сам рассказал, как перенес болезнь.

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ФК Валенсия, Футбол, Новости футбола, Херман Песселья.
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