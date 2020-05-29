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В Испании сравнили Лунина с Тер Штегеном

В Испании сравнили Лунина с Тер Штегеном
15:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вратарь удостоился похвалы от местной прессы.

В аналитическом материале авторитетное испанское издание AS сравнило голкипера Реала Андрея Лунина с вратарем Барселоны Марком-Андре Тер Штегеном.

Напомним, что текущий сезон украинский футболист проводит в аренде в Овьедо, но должен вернуться в стан мадридцев по истечению чемпионата.

Кроме того, отмечается, что Реал рассчитывает на Лунина в будущем розыгрыше и видит в нем конкурента для Тибо Куртуа. 

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Ранее сам вратарь заявил, что готов бороться за место в мадридской команде и намерен сделать все от себя зависящее. 

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген, Андрей Лунин.
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