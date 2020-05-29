Матчи АПЛ пройдут на нейтральных стадионах

Новости спорта:Полиция внесла свои коррективы в грядущие матчи Премьер-лиги.

Футбольная полиция Англии согласовала с руководством Премьер-лиги список поединков, которые пройдут на нейтральных стадионах, сообщает The Guardian.

По данным источника, вне родных стен состоятся матчи Манчестер Сити — Ливерпуль, Манчестер Сити — Ньюкасл, Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед, Ньюкасл — Ливерпуль и Эвертон — Ливерпуль.

Кроме того, если команда Клоппа не сумеет оформить чемпионство в вышеупомянутых играх, то они будут выступать на нейтральных стадионах вплоть до оформления победы в турнире.

Напомним, все 20 клубов Премьер-лиги согласовали решение о возобновлении чемпионата 20-го июня.