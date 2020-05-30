Эдегор заинтересовал Милан

Новости спорта:Норвежец отлично проявляет себя в "Сосьедаде"

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор привлек внимание "Милана", сообщает Tutttosport.

В настоящий момент 21-летний норвежец выступает на правах аренды в "Реал Сосьедаде". Арендное соглашение рассчитано на два сезона, поэтому "Реал" отзовёт хавбека с "Аноэты" лишь в случае выгодного предложения.

"Россонери" же надеются арендовать Эдегора с последующим правом выкупа. Сделка оценивает в 40 миллионов евро.

Эдегор отметился 7 голами и 8 результативными передачами в 28 матчах за "Сосьедад" во всех турнирах.