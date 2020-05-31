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Мусаккьо хочет продлить контракт с Миланом

Мусаккьо хочет продлить контракт с Миланом
10:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинец заинтересован в продолжении сотрудничества с &quot;россонери&quot;.

Защитник Матео Мусаккьо хотел бы подписать новое соглашение с Миланом, информирует издание Gazzetta dello Sport.

"Мы недавно беседовали с Паоло Мальдини и у нас остались хорошие впечатления. Клуб и тренер восхищаются Матео. Мы хотели бы получить предложение по новому контракту, потому что Матео счастлив в Милане. Конечно, мы посмотрим, кто будет руководить командой в августе, но мы хотим продолжить работу здесь", – рассказал агент футболиста Марсело Ломбилья.

Действующий контракт Мусаккьо с Миланом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 18 поединков в футболке "россонери".

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Матео Мусаккьо.
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