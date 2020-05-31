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Швайнштайгер может начать тренерскую карьеру

Швайнштайгер может начать тренерскую карьеру
15:28 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Немец Бастиан Швайншайгер готов к новому вызову.

Бывший полузащитник Баварии и сборной Германии Бастиан Швайншайгер сообщил, что в будущем готов начать тренерскую карьеру. По его словам, он открыт к предложениям.

«Если мне понравится какое-то предложение в будущем, то я готов его рассмотреть. Но если я начну тренерскую работу, то хочу чего-то в ней достичь», — заявил Швайнштайгер.

35-летний немец почти всю свою карьеру провел в Баварии, но также выступал за Манчестер Юнайтед и Чикаго Файр. Он завершил карьеру в 2019 году.

В составе сборной Германии Шванштайгер провел 121 матч, вместе с Бундестим выиграв чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Бастіан Швайншайгер.
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