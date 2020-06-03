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Футболисты Днепра-1 повторно сдали тесты на коронавирус

Футболисты Днепра-1 повторно сдали тесты на коронавирус
18:57 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта:Ранее в клубе не было выявлено случаев заражения.

Футболисты, тренеры и персонал Днепра-1 повторно сдали тесты на коронавирус.

По итогам первого тестирования в клубе не было выявлено случаев заражения, результаты второго станут известны позднее.

В первом матче после возобновления чемпионата Украины Днепр-1 одержал победу над Олимпиком (3:1). После 24 туров команда Дмитрия Михайленко занимает седьмое место в турнирной таблице Favbet Лиги.

На прошлой неделе 26 положительных тестов на COVID-19 сдали представители Карпат. Впоследствии львовская команда в полном составе отправилась на карантин.

Из-за массового заражения в стане Львов матч 26-го тура Премьер-лиги между Днепром-1 и Карпатами не состоится.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, ФК Днепр-1.
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