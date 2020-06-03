Футболисты Днепра-1 повторно сдали тесты на коронавирус

Новости спорта:Ранее в клубе не было выявлено случаев заражения.

Футболисты, тренеры и персонал Днепра-1 повторно сдали тесты на коронавирус.

По итогам первого тестирования в клубе не было выявлено случаев заражения, результаты второго станут известны позднее.

В первом матче после возобновления чемпионата Украины Днепр-1 одержал победу над Олимпиком (3:1). После 24 туров команда Дмитрия Михайленко занимает седьмое место в турнирной таблице Favbet Лиги.

На прошлой неделе 26 положительных тестов на COVID-19 сдали представители Карпат. Впоследствии львовская команда в полном составе отправилась на карантин.

Из-за массового заражения в стане Львов матч 26-го тура Премьер-лиги между Днепром-1 и Карпатами не состоится.