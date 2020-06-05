Стало известно имя нового ассистента Гвардиолы в Манчестер Сити

Новости спорта:Испанец с нового сезона присоединится к менеджеру горожан.

Главный тренер Циндао Хуанхай Хуанма Лильо в следующем сезоне станет ассистентом главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, сообщает Marca.

Испанский специалист вывел свою нынешнюю команду в элиту китайского футбола, но покинет Азию в ближайшее время, присоединившись к "горожанам".

Отмечается, что Лильо станет заменой Микелю Артете, который в текущем сезоне возглавил Арсенал. Также утверждается, что Сити рассматривал кандидатуру Венсана Компани.

Кроме того, СМИ сообщают, что "горожане" таки сделали официальное предложение бельгийцу, но экс-капитан отказался сейчас возвращаться в Англию.