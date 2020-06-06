Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бавария приблизилась к чемпионству, обыграв в гостях Байер
Бавария приблизилась к чемпионству, обыграв в гостях Байер
"Как же я скучал по этому месту": Месси вернулся на "Камп Ноу" (Фото)
"Как же я скучал по этому месту": Месси вернулся на "Камп Ноу" (Фото)
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Защитник Ювентуса Ругани близок к АПЛ

Защитник Ювентуса Ругани близок к АПЛ
18:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Итальянский центрбек летом может покинуть Ювентус.

Центральный защитник Ювентуса Даниэле Ругани в летнее трансферное окно может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, в услугах 25-летнего итальянца заинтересованы Арсенал и Вулверхэмптон.

Утверждается, что Ругани не входит в дальнейшие планы Маурицио Сарри, поэтому с большой долей вероятности вскоре он покинет туринский клуб. Приоритет для футболиста — чемпионат Англии.

В текущем сезоне Даниэле Ругани провел всего семь поединков на клубном уровне, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что итальянский центрбек может стать частью сделки по переходу Федерико Кьезы в туринский Ювентус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Даниэле Ругани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла
02 Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
03 UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
04 Экс-тренер Шахтера Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту
05 Где сегодня смотреть матчи чемпионата Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь