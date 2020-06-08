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ПСЖ и Ювентус готовят громкий обмен

ПСЖ и Ювентус готовят громкий обмен
16:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Данный обмен может произойти, если Массимилиано Аллегри возглавит ПСЖ.

Париж Сен-Жермен в летнее трансферное окно может совершить громкий обмен футболистами с Ювентусом. Чтобы подписать Миралема Пьянича, парижане планируют включить в сделку своего полузащитника Марко Верратти.

Как сообщает Tuttosport, возможное назначение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера ПСЖ может поспособствовать переезду в Париж 30-летнего боснийца, который намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Итальянский специалист лично хотел бы вновь поработать с Пьяничем, поэтому готов ради этого отпустить Верратти в Италию.

Ранее стало известно, что Миралем Пьянич отказал Манчестер Сити и ПСЖ, настаивая на переходе в Барселону.

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ФК Ювентус, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола.
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