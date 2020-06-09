Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Легенда бокса Форман назвал десятку сильнейших супертяжей: Али лишь пятый
Легенда бокса Форман назвал десятку сильнейших супертяжей: Али лишь пятый
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring
Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring

Канте решился на групповые тренировки

Канте решился на групповые тренировки
17:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Челси Нголо Канте преодолел свой страх перед коронавирусом.

Нголо Канте перешел от индивидуальных тренировок на базе Челси к групповым контактным занятиям — сообщает The Telegraph.

Из-за опасений заразиться коронавирусом полузащитник сборной Франции отказывался посещать тренировки, на что получил разрешение от клуба.

Челси готовился к тому, что сезон придется завершать без Канте, однако в конце мая Нголо начал индивидуальные тренировки на базе в Кобхэме, а теперь присоединился к товарищам по команде.

Сезон-2019/20 в АПЛ возобновится в следующую среду, 17 июня. Челси проведет первый матч 21 июня против Астон Виллы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Н'Голо Канте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
02 Денисов: Арбитр матча Днепр-1 - Львов будет отстранен (Видео)
03 Динамо вернет из аренды целую когорту игроков
04 Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
05 Цыганык считает, что Луческу может возглавить Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь