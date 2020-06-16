Сборная Португалии продлила главного тренера Сантуша

Фернанду Сантуш будет тренировать сборную Португалии до 2024 года.

Тренер Фернанду Сантуш подписал новый контракт с федерацией футбола Португалии.

Новая сделка будет рассчитана на ближайшие четыре сезона. Теперь он будет руководить "европейскими бразильцами" до Евро-2024.

Отметим, что Сантуш работает с Португалией с 2014-го года. Он провел команду к триумфу на Евро-2016 и к победе в первом розыгрыше Лиги Наций в 2019-м.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб сборной Португалии, а также сотрудники местной федерации футбола решили помочь любительскому спорту в стране.