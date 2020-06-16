Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020
Власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола
Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола
Украина сыграет с Россией в отборе на гандбольное Евро-2022
Украина сыграет с Россией в отборе на гандбольное Евро-2022

Ибрагимович останется в Милане, если клуб удовлетворит его финансовые запросы

Ибрагимович останется в Милане, если клуб удовлетворит его финансовые запросы
20:30 Сегодня Телеграф football.ua
Шведский форвард Златан Ибрагимович рассчитывает продолжить карьеру в составе Милана.

Златан Ибрагимович не против остаться в Милане, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 38-летний футболист хочет зарабатывать в составе "россонери" шесть миллионов евро за сезон. Руководство клуба сильно смущает данная сумма.

При этом, интерес к Златану проявляют Хаммарбю и Монца, которой владеет Сильвио Берлусони, а управляет Адриано Галлиани.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 8 матчей в Серии А: на его счету 3 гола и 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович вернулся в Швецию где нарушил медицинский протокол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)
02 Динамо огласило заявку на полуфинал Кубка Украины: Каргбо впервые попал в состав
03 Игрок Динамо перед полуфиналом Кубка Украины: Физически мы лучше Миная
04 Лига чемпионов и Лига Европы проведут финальные мини-турниры
05 Ребров может взять еще одного украинца в команду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь