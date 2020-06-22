Российский футболист купил маску от коронавируса за 400 евро

Скандальный российский футболист купил защитную маску из кожи крокодила.

Скандальный российский футболист Сочи Александр Кокорин в своем Instagram-аккаунте похвастался дорогущей маской от коронавируса.

Изделие сделано из кожи крокодила, а его стоимость - около 400 евро за одну штуку.

Стоит отметить, что Кокорин стал известен за пределами России после того, как с игроком Краснодара Павлом Мамаевым избили главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака. За данный поступок футболисты отсидели год в тюрьме.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля закупил маски и тесты на коронавирус для украинской армии.