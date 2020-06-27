Максимов рассказал о кадровых потерях Ворсклы после полуфинала Кубка Украины

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов поделился ожиданиями от матча 28 тура Премьер-лиги с донецким "Олимпиком".

В частности, Юрий Максимов рассказал о кадровых проблемах.

"На игру с Олимпиком у нас будут перестановки в составе. У нас четыре человека травмировалось после матча в Кубке. Играли 120 минут, отдали все силы.

У кого-то микроповреждения, кто-то из-за желтых карточек будет пропускать. У нас будут играть и футболисты из резерва, дадим им шанс. Нам трудно будет настроиться. Но игра дома – будем стараться", – отметил специалист.

Напомним, матч "Ворскла" – "Олимпик" состоится в воскресенье, 28 июня. Начало в 19:30 по Киеву.