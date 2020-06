Шальке установит потолок зарплат из-за проблем с финансированием

“Шальке” закончил сезон Бундеслиги рекордной серией из 16 матчей без побед. “Кнаппен” в первой половине чемпионата были в зоне еврокубков, но после перерыва скатились на итоговое 12-е место. Однако проблемы клуба – не только в спортивной плоскости.

Долги “Шальке” по итогам прошлого финансового года составили около 200 млн евро. Пандемия коронавируса, из-за который клубы Бундеслиги потеряли значительных доход от матчдея, только усугубила ситуацию. “Шальке” не спешит возвращать своим болельщикам деньги за билеты и просил их в письменном виде указать причину “необходимости срочного возврата средств”, вплоть до неоплаченных счетов. Также, по информации Süddeutsche Zeitung, “Шальке” намерен ввести потолок для зарплат для игроков – не более 2.5 млн евро в сезон.

Ранее клуб получал кредиты от главы совета директоров Клеменса Тенниса, но Теннис, чье состояние оценивается в 1.4 млрд евро, оказался в эпицентре скандала, после того, как на одном из принадлежащих ему мясокомбинатов произошла вспышка коронавируса (заболели более тысячи работников).

Это второй за год скандал с участием Тенниса. Ранее он покинул свою должность главы совета директоров “Шальке” на три месяца из-за расисткой ремарки на публичном мероприятии.

В субботу несколько сот болельщиков “Шальке” устроили протест Клеменса Тенниса, требуя структурных изменений в руководстве клуба. Фанатов беспокоят не только спортивные и финансовые неурядицы “Шальке”, но и его имиджевые провалы. Болельщики объявили о “моральном банкротстве клуба”.

1500 Schalke fans protest against their CEO Clemens #Toennies. The 4-kilometer-long human chain went almost around the entire club area of #S04 !#SportPride2020 #NoRacism pic.twitter.com/GN8VMjJ7cf

