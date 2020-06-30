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Шальке установит потолок зарплат из-за проблем с финансированием

Шальке установит потолок зарплат из-за проблем с финансированием
14:05 Сегодня Телеграф ua-football.com
Гельзенкирхенский Шальке находится в удручающем положении.

“Шальке” закончил сезон Бундеслиги рекордной серией из 16 матчей без побед. “Кнаппен” в первой половине чемпионата были в зоне еврокубков, но после перерыва скатились на итоговое 12-е место. Однако проблемы клуба – не только в спортивной плоскости.

Долги “Шальке” по итогам прошлого финансового года составили около 200 млн евро. Пандемия коронавируса, из-за который клубы Бундеслиги потеряли значительных доход от матчдея, только усугубила ситуацию. “Шальке” не спешит возвращать своим болельщикам деньги за билеты и просил их в письменном виде указать причину “необходимости срочного возврата средств”, вплоть до неоплаченных счетов. Также, по информации Süddeutsche Zeitung, “Шальке” намерен ввести потолок для зарплат для игроков – не более 2.5 млн евро в сезон.

Домашняя заготовка штрафного - в обзоре матча Фрайбург - Шальке (Видео)

Ранее клуб получал кредиты от главы совета директоров Клеменса Тенниса, но Теннис, чье состояние оценивается в 1.4 млрд евро, оказался в эпицентре скандала, после того, как на одном из принадлежащих ему мясокомбинатов произошла вспышка коронавируса (заболели более тысячи работников).

Это второй за год скандал с участием Тенниса. Ранее он покинул свою должность главы совета директоров “Шальке” на три месяца из-за расисткой ремарки на публичном мероприятии.

В субботу несколько сот болельщиков “Шальке” устроили протест Клеменса Тенниса, требуя структурных изменений в руководстве клуба. Фанатов беспокоят не только спортивные и финансовые неурядицы “Шальке”, но и его имиджевые провалы. Болельщики объявили о “моральном банкротстве клуба”.

Без помощи “Шальке” не останется. Как сообщает бизнес-издание Handelsblatt, “кнаппен” получат государственный кредит в сорок миллионов евро от правительства земли Северный Рейн-Вестфалия. Ожидается, что о решении объявят в среду.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Футбол, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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