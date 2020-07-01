Бывший голкипер Ливерпуля перешел в клуб Реброва

Ференцварош подписал бывшего вратаря сборной Венгрии Адама Богдана.

Чемпион Венгрии Ференцварош подписал вратаря Адама Богдана, известного своими выступлениями в АПЛ.

К команде Сергея Реброва 32-летний игрок присоединился на правах свободного агента.

Богдан переехал в Англию в 2007 году, выступая за Болтон, Уиган и Ливерпуль. В 2018 году был отдан Ливерпулем в аренду шотландскому Хиберниану, а прошлым летом подписал с шотландским клубом полноценный контракт, но в этом сезоне не провел ни одного поединка.

В активе Богдана имеется 20 матчей в составе сборной Венгрии, за которую он выступал с 2011 по 2016 года.

Стоит отметить, что Адам Богдан запомнился английским болельщикам курьезными пропущенными мячами, например, в 2012 году он пропустил гол с чужой вратарской площадки от Тимо Ховарда: