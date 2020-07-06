Динамо - Ворскла: букмекеры определили фаворита финала Кубка Украины-2020

Прогноз букмекеров на финальный матч Кубка Украины-2020 Динамо - Ворскла.

В ближайшую среду в Харькове на ОСК "Металлист" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу-2020 Динамо - Ворскла.

Киевский клуб после последних неудач в чемпионате (Динамо уступило Шахтеру в 29-м туре УПЛ и проиграло Десне в 28-м туре, - прим. ред) может завоевать второй трофей в сезоне (в 2019 году киевляне обыграли Шахтер в матче за Суперкубок Украины) А вот Ворскла и вовсе может выиграть свой первый трофей спустя 11 лет. В 2009 году полтавчане в финале Кубка Украины обыграли донецкий Шахтер (1:0). Динамо, в свою очередь, не побеждало в этом турнире с 2015 года, когда в серии послематчевых пенальти киевляне победили все тот же Шахтер (4:5).

По мнению букмекером, киевляне - безоговорочные фавориты финала КУ-2020. На победу команды Михайличенко специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,32. Успех полтавчан оценивается коэффициентом 8,2. Ничейный исход в основное время - в 5,85.

Напомним, в полуфинале Ворскла переиграла Мариуполь, выпустив вратаря-джокера под серию 11-метровых ударов. Динамо в 1/2 без проблем одолело Минай.