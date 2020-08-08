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Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму

Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Итальянский тренер Маурицио Сарри может получить огромные отступные от Ювентуса.

Сегодня, 8 августа, Ювентус официально уволил главного тренера команды Маурицио Сарри.

По информации Football Italia, увольнение специалиста обойдется туринскому клубу в €20 млн. Такую сумму Старая Синьора заплатит итальянцу в случае разрыва контракта со своей стороны. Если стороны договорятся, то Сарри получит €11 млн. Издание отмечает, что Маурицио зарабатывал в команде €5,5 млн.

Вместе с Сарри Ювентус в 9-й раз подряд выиграл Скудетто.

Напомним, вчера Ювентус, несмотря на победу над Лионом, вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 1/4 финала ЛЧ уже пробилось шесть команд. Примечательно, что все шесть клубов ни разу не побеждали в самом престижном еврокубке. Сегодня состоятся заключительные игры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, Маурицио Сарри.

Автор:

Телеграф
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