Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму

Итальянский тренер Маурицио Сарри может получить огромные отступные от Ювентуса.

Сегодня, 8 августа, Ювентус официально уволил главного тренера команды Маурицио Сарри.

По информации Football Italia, увольнение специалиста обойдется туринскому клубу в €20 млн. Такую сумму Старая Синьора заплатит итальянцу в случае разрыва контракта со своей стороны. Если стороны договорятся, то Сарри получит €11 млн. Издание отмечает, что Маурицио зарабатывал в команде €5,5 млн.

Вместе с Сарри Ювентус в 9-й раз подряд выиграл Скудетто.

Напомним, вчера Ювентус, несмотря на победу над Лионом, вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 1/4 финала ЛЧ уже пробилось шесть команд. Примечательно, что все шесть клубов ни разу не побеждали в самом престижном еврокубке. Сегодня состоятся заключительные игры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.