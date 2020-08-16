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В России футболисту стало плохо во время матча - он умер в тот же день

В России футболисту стало плохо во время матча - он умер в тот же день
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В России умер молодой футболист Михаил Колосов. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

По информации источника, трагедия случилась в Москве 16 августа. 17-летнему Михаилу во время игры за команду Москомспорта "Олимпик" стало плохо, он потерял сознание и у него начались судороги. Футболиста доставили в больницу, однако врачи не сумели спасти ему жизнь.

Сейчас РФС выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни умер молодой украинский футболист.

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Все по теме:

Россия, РФС, Футбол, Михаил Колосов.

Автор:

Телеграф
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