В России футболисту стало плохо во время матча - он умер в тот же день

По информации источника, трагедия случилась в Москве 16 августа. 17-летнему Михаилу во время игры за команду Москомспорта "Олимпик" стало плохо, он потерял сознание и у него начались судороги. Футболиста доставили в больницу, однако врачи не сумели спасти ему жизнь.
Сейчас РФС выясняет обстоятельства случившегося.
РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова.
Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила.
РФС выясняет обстоятельства гибели игрока. pic.twitter.com/Th6kOzyH3u
— РФС (@rfsruofficial) August 16, 2020
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни умер молодой украинский футболист.