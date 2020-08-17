УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20

В голосовании от УЕФА бразилец опередил Томаса Мюллера (Бавария), Дайо Упамекано (РБ Лейпциг) и Муссу Дембеле (Лион).
Неймар - лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов!
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 17, 2020
В 1/4 финала ПСЖ Неймара разобрался с Аталантой, проведя ударную концовку матча. Бразилец стал главной движущей силой команды в трудные минуты встречи.
В полуфинале турнира Неймар и Компания встретятся с РБ Лейпциг, который сенсационно выбил Атлетико в четвертьфинале. В другом поединке 1/2 финала сыграют Бавария и Лион. В 1/4 финала мюнхенцы уничтожили Барселону, а Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити.
Напомним, сегодня в Лиге Европы определится второй финалист турнира.