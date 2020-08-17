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УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20

УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Форвард Пари Сен-Жермен Неймар стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В голосовании от УЕФА бразилец опередил Томаса Мюллера (Бавария), Дайо Упамекано (РБ Лейпциг) и Муссу Дембеле (Лион).

В 1/4 финала ПСЖ Неймара разобрался с Аталантой, проведя ударную концовку матча. Бразилец стал главной движущей силой команды в трудные минуты встречи. 

В полуфинале турнира Неймар и Компания встретятся с РБ Лейпциг, который сенсационно выбил Атлетико в четвертьфинале. В другом поединке 1/2 финала сыграют Бавария и Лион. В 1/4 финала мюнхенцы уничтожили Барселону, а Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити.

Напомним, сегодня в Лиге Европы определится второй финалист турнира.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, Неймар.

Автор:

Телеграф
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