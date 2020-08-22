Лига Европы: от антигероя к герою один шаг

Защитник Севильи Диего Карлос уже имеет традицию зарабатывать пенальти для соперников.

В финальном матче Лиги Европы сезона 2019/20 случился необычный антирекорд.

Бразильский защитник андалусийцев Диего Карлос умудрился "заработать" для Интера пенальти еще в дебюте встречи. Примечательно, что бразилец делал подобное уже в третьей игре еврокубка подряд. Он схлопотал 11-метровый удар в четвертьфинале против Вулверхэмптона (0:1), полуфинале против Манчестер Юнайтед (2:1) и в решающей игре с Интером (3:2). Более того, центрбек мог заработать еще один 11-метровый удар в финале, но арбитр при счете 1:1 не усмотрел нарушения правил со стороны бразильца, который сыграл рукой в своей штрафной.

Отметим, во втором тайме Диего Карлос стал настоящим героем встречи. Игрок под занавес поединка забил красивейший победный гол ударом через себя.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Интер разобрался с Шахтером.