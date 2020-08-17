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Интер 1:0 Шахтер: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (1-й тайм)

Интер 1:0 Шахтер: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (1-й тайм)
21:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Прямая текстовая трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы Интер - Шахтер.

В понедельник, 17 августа, в матче Интер - Шахтер определится второй финалист Лиги Европы 2019/20. Игра пройдет на нейтральном поле в немецком Дюссельдорфе без зрителей на трибунах. В связи со сжатыми сроками из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение провести все матчи плей-офф начиная с 1/4 финала в формате одноматчевой дуэли. Стартовый свисток о начале игры даст главный арбитр поединка поляк Шимон Марчиняк в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Интер 1:0 Шахтер

Гол: Лаутаро Мартинес 19'

Герой первого тайма Лаутаро Мартинес может перейти вскоре в Барселону, если каталонцы найдут деньги на форварда.

Лаутаро Мартинес празднует гол в ворота Шахтера

Первый тайм окончен. Перерыв.

1 минута добавлена к первому тайму.

45' - Горняки заставили Интер обороняться всей командой, однако они лишили себя пространства для маневра.

43' - Опасно! Маркос Антнио пробил с линии штрафной - чуть выше перекладины.

42' - Горняки пока не могут никак реализовать свое самое грозное оружие - быстрый выход из обороны в атаку. Нерадзурри всячески сбивают темп и заставляют креативных бразильцев Шахтера постоянно отпасовывать назад.

39' - Бастони фолит в центре поля.

38' - Пятов надежно играет на выходе и начинает атаку Горняков.

37' - Интер начал использовать забросы на Лукаку. Тяжелый форвард пока с легкостью принимает все мячи.

36' - Мораес пробил головой после подачи Тайсона - очень неточно.

34' - Барелла пробил с метров 13-и после скидки Лукаку - Пятов перевел на угловой.

Лаутаро Мартинес и Алан Патрик

33' - Де Врей завалил Мораеса в центре поля - штрафной для "гостей".

30' - Опасно! Наконец-то Шахтер пробил по воротам. Матвиенко шикарной диагональю нашел Додо в чужой штрафной, бразилец прострелил на Мораеса и форвард пробил - удар заблокировали и мяч полетел на угловой.

28' - Годин пошел в жестокий подкат против Алана Патрика - всего лишь фол фиксирует арбитр.

26' - Прострел с левого фланга завершился офсайдом у Лаутаро Мартинеса. А было очень опасно.

25' - Интер уже тянет время усилиями вратаря Хандановича.

24' - Затяжная атака Горняков завершилась неудачной передачей на Додо.

22' - Шахтер вновь владеет мячом, но Интеру уже не обязательно атаковать.

Видео гола Лаутаро Мартинеса:

19' - Гол! Пятов неудачно выбил мяч, Барелла подхватил круглого и прорвался на фланг откуда навесил на Лаутаро Мартинеса, который легко головой переправил мяч в ворота Шахтера. Первый гол трансферной цели Барселоны в Лиге Европы 2019/20.

18' - Янг нарушает правила, прессингуя Додо.

17' - Две атакующие команды говорили они. Болельщики пока наблюдают унылое катание мяча. Обе команды, как будто боятся.

13' - Д'Амброзио сбил Матвиенко в центре поля - пока без карточки.

10' - Команды абсолютно не рискуют, просто катая мяч поперек поля.

Диего Годин и Тайсон

7' - Горняки на своей половине поля, защитники не стесняются подключать Пятова.

3' - Алану Патрикудосталось в борьбе с Д'Амброзио.

2' - Горняки ошибаются в защите, аут для Интера.

1' - Игра не задалась, нужен новый мяч.

22:00 матч начался!

Очередной потрясающий вид от пресс-службы УЕФА:

22:57 - Звучит гимн Лиги Европы!

Прямая трансляция событий до матча:

За кулисами полуфинала ЛЕ:

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд:

Шахтер подходит к матчу в статусе действующего чемпиона Украины, Интер же в упорной борьбе занял второе место в Серии А. Команды встречались друг с другом лишь в далеком 2005 году. Тогда на стадии третьего отборочного раунда Лиги чемпионов победила миланская команда (0:2 в Донецке и 1:1 в Милане). 

Проморолик матча от УЕФА:

Шахтер в третий раз в своей истории вышел в полуфинал. В 2009 году дончане в 1/2 финала Кубка УЕФА расправились с Динамо, а в 2016 году Горняки уступили Севилье (2:2 во Львове и 3:1 в Севилье). Донецкая команда лишь раз играла в финале еврокубка. Интер, в свою очередь, играл в четырех финалах Кубка УЕФА, выиграв три из них. В последний раз это было в сезоне 1997/1998 (Интер 3:0 Лацио)

Обе команды, попали в Лигу Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. Шахтер и вовсе уступил второе место итальянской команде - Аталанте, которая едва не пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Интер в квартете ЛЧ пустил вперед Барселону и Боруссию Д. На стадии плей-офф Горняки расправились с Бенфикой, Вольфсбургом и Базелем. Интер в 1/16 переиграл Лудогорец, в 1/8 - Хетафе, а в 1/4 - Байер. 

За день до матча главные тренеры команды пообщались с прессой. Наставник Шахтера Луиш Каштру, заявил что его команда подходит к этой игре, как и к любой другой. Антонио Конте, в свою очередь, пел дифирамбы Горнякам.

Все голы Интера в плей-офф Лиги Европы:

Шахтер показал путь Горняков к полуфиналу Лиги Европы:

Сетка турнира:

Напомним, в финале турнира победителя пары Интер - Шахтер ожидает испанская Севилья.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол.

Автор:

Телеграф
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