Бешикташ нацелился на форварда Шахтера

Нигерийский нападающий Шахтера Оларенважу Кайоде заинтересовал Бешикташ. Об этом сообщает SporX.

По информации источника, боссы турецкого клуба ищут нападающего и уже сформировали шорт-лист возможных покупок. Кроме Кайоде на переход в Стамбул претендуют Паписс Сиссе (сейчас без клуба), Никола Калинич (Атлетико) и Фоде Койта (Касымпаша).

В прошлом сезоне Кайоде отыграл в аренде за Газиянтеспор. В 29-и играх в Турции нападающий отметился 10 голами и 7 голевыми передачами.

Отметим, аренда игрока завершилась 3 августа и сейчас Шахтер прорабатывает варианты для 27-летнего форварда. Контракт с Горняками истекает у нигерийца летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Шахтер может потерять защитника, на которого "охотится" Наполи.