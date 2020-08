Лишь один игрок Шахтера попал в сборную сезона Лиги Европы

Бразилец Шахтера Тайсон стал единственным игроком из чемпионата Украины, который удостоился чести попасть в символическую сборную Лиги Европы из 23 футболистов.

В еврокубковом сезоне 2019/20 Тайсон отыграл в 11 матчах, отметившись голом и двумя результативным передачами.

Символическая сборная Лиги Европы:

UEL Squad of the Season 2019/20

UEFA's Technical Observers have selected their 23-man squad from this season's UEFA Europa League... #UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2020