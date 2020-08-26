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Лишь один игрок Шахтера попал в сборную сезона Лиги Европы

Лишь один игрок Шахтера попал в сборную сезона Лиги Европы
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
УЕФА объявила команду Лиги Европы по итогам сезона 2019/20.

Бразилец Шахтера Тайсон стал единственным игроком из чемпионата Украины, который удостоился чести попасть в символическую сборную Лиги Европы из 23 футболистов.

В еврокубковом сезоне 2019/20 Тайсон отыграл в 11 матчах, отметившись голом и двумя результативным передачами.

Символическая сборная Лиги Европы:

Напомним, Горняки сумели добраться до стадии полуфинала Лиги Европы, крупно уступив там Интеру. В финале миланский клуб проиграл Севилье, которая выиграла рекордную шестую Лигу Европы. Отметим, в сборную сезона ЛЕ попали восемь игроков Севильи, и шесть представителей Интера.

Ранее Шахтер уступил Динамо в матче за Суперкубок Украины.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Футбол.

Автор:

Телеграф
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