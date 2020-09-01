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Атмосфера в сборной: Пятов рассказал о песнях новичков

Атмосфера в сборной: Пятов рассказал о песнях новичков
Обновлено 12:13 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: zbirna.com
Голкипер сборной Украины поделился впечатлениями об атмосфере в национальной команде.

36-летний вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал о подготовке команды к поединкам Лиги наций против Швейцарии и Испании.

— Некоторые специалисты считают, что Германия и Испания будут бороться за первое место, а Украина и Швейцария за третье.

— Говорить — право каждого. Я никогда не делаю прогнозов, всех рассудить игра.

— Опять же, Швейцарию уже разбирали скрупулезно?

— Каждое теоретическое занятие посвящено этой сборной. Могу сказать, что у нее нет явного лидера, эта команда сильна, прежде всего, коллективной игрой, что делает швейцарцев очень сильными соперниками.

— Посвящение новичков уже было?

— А как без этого (улыбается). У нас ведь были не только новые футболисты, но и ребята из медицинского персонала. Компания разбилась на три группы: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко и Александр Сирота спели песню группы «Руки Вверх» «18 мне уже», Георгий Бущан, Владислав Супряга и Александр Тымчик — «Ах, Одесса». А хитом программы была «Песня про зайцев» от медицинского персонала. Отдельно хотел бы отметить врача Максима Бецко, который в честь покойного Ашота Худаева исполнил хит «Металлики» «Nothing else matters»…

— То, что матч во Львове пройдет без зрителей, уравнивает шансы команд?

— Да. Мы всегда помним поддержку в этом городе. Очень жаль, что сейчас этого не будет.

— Но вы не забываете, что «Арена Львов» — фартовый для сборной Украины стадион?

— Конечно, мы это помним, но опять же, сейчас, в отсутствие фанов, придется приложить намного больше усилий, чтобы постараться одолеть столь сложного противника.

В рамках Лиги наций украинская национальная команда 3-го сентября сыграет со Швейцарией, а 6-го сентября — с Испанией.

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Футбол, Андрей Пятов, УАФ.

Автор:

Телеграф
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