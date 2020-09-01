Лидер Шахтера хочет покинуть команду зимой

Тайсон может покинуть Шахтер в следующее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Марсело Сальцано.

По информации источника, бразилец хочет вернуться на родину, а в его приходе заинтересован Интернасьонал, который является "родной" командой для Тайсона.

В прошлом сезоне Тайсон отыграл за дончан в 38-и матчах, отметившись 11 голами и 10 голевыми передачи. Вместе с Шахтером хавбек добрался до полуфинала Лиги Европы, где команда Луиша Каштру уступила Интеру. По итогам евросезона 2019/20 Тайсон попал в символическую сборную турнира.

Контракт полузащитника с Шахтером истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо попали в число самых титулованных коллективов XXI века.