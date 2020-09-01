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Лидер Шахтера хочет покинуть команду зимой

Лидер Шахтера хочет покинуть команду зимой
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Тайсон может покинуть Шахтер в следующее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Марсело Сальцано.

По информации источника, бразилец хочет вернуться на родину, а в его приходе заинтересован Интернасьонал, который является "родной" командой для Тайсона.

В прошлом сезоне Тайсон отыграл за дончан в 38-и матчах, отметившись 11 голами и 10 голевыми передачи. Вместе с Шахтером хавбек добрался до полуфинала Лиги Европы, где команда Луиша Каштру уступила Интеру. По итогам евросезона 2019/20 Тайсон попал в символическую сборную турнира.

Контракт полузащитника с Шахтером истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо попали в число самых титулованных коллективов XXI века.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Тайсон.

Автор:

Телеграф
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