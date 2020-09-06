Со сборной Украины случился инцидент в испанском аэропорту: Малиновский обещает двойную мотивацию

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, что по прилету в Испанию медперсонал национальной команды до 10 вечера держали в аэропорту.

"Прилетели в Испанию. Медперсонал до десяти вечера держали в аэропорту. При этом, все люди просто проходили, никаких вопросов не было. А у нас решили чемоданы проверить.

Это показывает, как к нам относятся. Теперь будет двойная мотивация выйти на поле и показать хорошую игру. Считаю, на уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться.

У нас даже не было возможности помассажироваться и восстановиться. Ребята ведь устали – дорога дальняя, в аэропорту были. Держим это в голове", - заявил Малиновский в эфире передачи Футбол NEWS.

Игра второго тура Лиги наций УЕФА в Лиге А четвертой группы Испания - Украина пройдет сегодня, 6 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. По мнению букмекеров, у Желто-синих практически нет шансов даже на ничью. Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

В первом туре Лиги наций Испания и Германия сыграли вничью, а Украина минимально одолела Швейцарию.

Ранее сообщалось, что ключевой футболист сборной Украины выпал из заявки на матч с Испанией.