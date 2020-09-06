Шевченко: Лунин готов к вызову, как в Реале, так и в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о перспективах вратаря Андрея Лунина в Реале и в национальной команде.

"У Лунина большой потенциал, поэтому он вернулся в Реал. Я думаю, что он готов к вызову, как в своей команде, так и в сборной. Он сыграл за нас пару поединков и показал свой уровень. Я ему очень доверяю.

Атакующая линия Испании? Я думаю, у Луиса Энрике достаточно решений в отношении нападения. У него есть много вариантов на выбор среди высококлассных игроков. Уровень футбола в Испании очень высок, что демонстрирует ее каждый сезон в Европе", - цитирует Шевченко Marca.

Игра второго тура Лиги наций УЕФА в Лиге А четвертой группы Испания - Украина пройдет сегодня, 6 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. По мнению букмекеров, у Желто-синих практически нет шансов даже на ничью. Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Ранее сообщалось, что со сборной Украины случился странный инцидент в испанском аэропорту.

Напомним, в первом туре Лиги наций Испания и Германия сыграли вничью, а Украина минимально одолела Швейцарию.