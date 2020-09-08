В Испании приняли решение касательно пяти замен в Ла Лиге

Королевская федерация футбола Испании (КФФИ) одобрила изменение в регламенте и разрешила проводить по пять замен в матчах Ла Лиги в сезоне 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Во время пандемии коронавируса количество замен футболе было временно увеличено с трех до пяти. Практика показала, что таким образом командам было легче входить в игровой ритм, уменьшается вероятность травмы у игроков, а у тренеров появились дополнительные опции для изменения тактики по ходу игры.

КФФИ поддержала рекомендацию ФИФА и продлила данное нововведение на следующий сезон. Таким образом, в чемпионате Испании 2020/21 тренеры смогут делать по 5 замен, однако сие действие будет ограничено тремя остановками игры. Кроме того, Федерация увеличила заявку команд на игру с 18 до 23 игроков.

Отметим, стартовая игра Примеры сезона 2020/21 Гранада - Атлетико запланирована на пятницу, 11 сентября. Однако КФФИ настаивает на проведении матчей высшего дивизиона Испании только по субботам и воскресеньям и данный матч находится под угрозой переноса.

Ранее сообщалось, что Реал впервые в своей истории примерит чемпионские нашивки в матче Ла Лиги.