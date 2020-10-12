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Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций

Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
14:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Сборная Украины попробует изменить ситуацию в группе Лиги наций в матче с Испанией.

Во вторник, 13 октября, национальная команда Украины примет Испанию в рамках 4-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" со зрителями на трибунах и начнется в 21:45 по местному времени.

В прямом эфире в Украине игру покажут два телеканала "Украина" и "Футбол 1". Кроме того, в Сети в режиме-live за встречей можно будет наблюдать на сервисе oll.tv. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, в которой оперативно будут добавлять видео всех лучших моментов поединка.

Телеграф напоминает, что сборная Украины по итогам 3-х туров Лиги наций занимает 3-е место в 4-й группе Лиги А. В 1-м туре подопечные Андрея Шевченко обыграли Швейцарию, во втором - разгромно уступили Испании, а в третьем - минимально проиграли немцам

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф сообщал о результатах игрового дня Лиги наций 11 октября.

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Сборная Испании, Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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