Лига наций: результаты и обзоры всех матчей 14 октября (видео)

На футбольные поля Европы вышли 40 национальных команд. Самые интересные игры, безусловно, проходили в Лиге А, где были сыграны уйму топовых противостояний, в частности в центральной игре 4-го тура Италия принимала Нидерланды.
Кроме того, в Лиге С состоялась репетиция финала квалификации на Евро-2020 Северная Македония - Грузия. Одна из этих команд попадет в группу к Украине, Нидерландам и Австрии на чемпионате Европы.
Результаты матчей Лиги наций УЕФА за 14 октября
Лига наций УЕФА - Лига A
Англия - Дания 0:1 - видеообзор
Исландия - Бельгия 1:2
Италия - Нидерланды 1:1 - видеообзор
Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Португалия - Швеция 3:0 - видеообзор
Хорватия - Франция 1:2 - видеообзор
Лига наций УЕФА - Лига B
Финляндия - Ирландия 1:0
Болгария - Уэльс 0:1
Норвегия - Северная Ирландия 1:0
Россия - Венгрия 0:0
Румыния - Австрия 0:1
Словакия - Израиль 2:3
Турция - Сербия 2:2
Шотландия - Чехия 1:0
Лига наций УЕФА - Лига C
Литва - Албания 0:0
Беларусь - Казахстан 2:0
Греция - Косово 0:0
Молдова - Словения 0:4
Северная Македония - Грузия 1:1
Эстония - Армения 1:1
С результатами и видеообзорами матчей Лиги наций за 13 октября можно ознакомиться у нас на сайте.