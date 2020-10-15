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Лига наций: результаты и обзоры всех матчей 14 октября (видео)

Лига наций: результаты и обзоры всех матчей 14 октября (видео)
01:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 14 октября, в Лиге наций УЕФА состоялся большой игровой день.

На футбольные поля Европы вышли 40 национальных команд. Самые интересные игры, безусловно, проходили в Лиге А, где были сыграны уйму топовых противостояний, в частности в центральной игре 4-го тура Италия принимала Нидерланды.

Кроме того, в Лиге С состоялась репетиция финала квалификации на Евро-2020 Северная Македония - Грузия. Одна из этих команд попадет в группу к Украине, Нидерландам и Австрии на чемпионате Европы. 

Результаты матчей Лиги наций УЕФА за 14 октября

Лига наций УЕФА - Лига A

Англия - Дания 0:1 - видеообзор

Исландия - Бельгия 1:2

Италия - Нидерланды 1:1 - видеообзор

Польша - Босния и Герцеговина 3:0

Португалия - Швеция 3:0 - видеообзор

Хорватия - Франция 1:2 - видеообзор

Лига наций УЕФА - Лига B

Финляндия - Ирландия 1:0

Болгария - Уэльс 0:1

Норвегия - Северная Ирландия 1:0

Россия - Венгрия 0:0

Румыния - Австрия 0:1

Словакия - Израиль 2:3

Турция - Сербия 2:2

Шотландия - Чехия 1:0

Лига наций УЕФА - Лига C

Литва - Албания 0:0

Беларусь - Казахстан 2:0 

Греция - Косово 0:0

Молдова - Словения 0:4

Северная Македония - Грузия 1:1

Эстония - Армения 1:1

С результатами и видеообзорами матчей Лиги наций за 13 октября можно ознакомиться у нас на сайте.

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Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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