Лига Европы: где и когда смотреть матчи 22 октября

Заря вступает в бой на групповой стадии Лиги Европы.

Сегодня, 22 октября, стартует групповой Этап Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21, в частности единственная украинская команда Заря сыграет на выезде с Лестер Сити. Также в центральном матче игрового дня встретятся Селтик и Милан.

Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 22 октября:

19:55 Байер - Ницца - Футбол 1

19:55 Дандолк - Мольде

19:55 Лех - Бенфика

19:55 Наполи - АЗ Алкмар - Футбол 3

19:55 ПАОК - Омония

19:55 ПСВ - Гранада

19:55 Рапид - Арсенал

19:55 Риека - Реал Сосьедад

19:55 Стандард - Рейнджерс

19:55 Хапоэль Беэр-Шева - Славия Прага

19:55 ЦСКА София - ЧФР Клуж

19:55 Янг Бойз - Рома

22:00 Брага - АЕК - Футбол 3

22:00 Вильярреал - Сивасспор

22:00 Вольфсбергер - ЦСКА

22:00 Динамо Загреб - Фейеноорд

22:00 Лестер - Заря - Футбол 2

- Футбол 2 22:00 Лудогорец - Антверпен

22:00 Маккаби Тель-Авив - Карабах

22:00 Селтик - Милан - Футбол 1

22:00 Слован Либерец - Гент

22:00 Спарта Прага - Лилль

22:00 Тоттенхэм - ЛАСК

22:00 Хоффенхайм - Црвена Звезда

Кроме того, все игры Лиги Европы в прямом эфире доступны на онлайн-сервисе oll.tv.

Телеграф напоминает, что за ходом матча Лестер - Заря можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции. Кроме того, игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Отметим, букмекеры считают луганчан безнадежными аутсайдерами.