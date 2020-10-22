Лига Европы: где и когда смотреть матчи 22 октября

Сегодня, 22 октября, стартует групповой Этап Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21, в частности единственная украинская команда Заря сыграет на выезде с Лестер Сити. Также в центральном матче игрового дня встретятся Селтик и Милан.
Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 22 октября:
- 19:55 Байер - Ницца - Футбол 1
- 19:55 Дандолк - Мольде
- 19:55 Лех - Бенфика
- 19:55 Наполи - АЗ Алкмар - Футбол 3
- 19:55 ПАОК - Омония
- 19:55 ПСВ - Гранада
- 19:55 Рапид - Арсенал
- 19:55 Риека - Реал Сосьедад
- 19:55 Стандард - Рейнджерс
- 19:55 Хапоэль Беэр-Шева - Славия Прага
- 19:55 ЦСКА София - ЧФР Клуж
- 19:55 Янг Бойз - Рома
- 22:00 Брага - АЕК - Футбол 3
- 22:00 Вильярреал - Сивасспор
- 22:00 Вольфсбергер - ЦСКА
- 22:00 Динамо Загреб - Фейеноорд
- 22:00 Лестер - Заря - Футбол 2
- 22:00 Лудогорец - Антверпен
- 22:00 Маккаби Тель-Авив - Карабах
- 22:00 Селтик - Милан - Футбол 1
- 22:00 Слован Либерец - Гент
- 22:00 Спарта Прага - Лилль
- 22:00 Тоттенхэм - ЛАСК
- 22:00 Хоффенхайм - Црвена Звезда
Кроме того, все игры Лиги Европы в прямом эфире доступны на онлайн-сервисе oll.tv.
Телеграф напоминает, что за ходом матча Лестер - Заря можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции. Кроме того, игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Отметим, букмекеры считают луганчан безнадежными аутсайдерами.