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Лига Европы: где и когда смотреть матчи 22 октября

Лига Европы: где и когда смотреть матчи 22 октября
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм zoryaluhansk
Заря вступает в бой на групповой стадии Лиги Европы.

Сегодня, 22 октября, стартует групповой Этап Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21, в частности единственная украинская команда Заря сыграет на выезде с Лестер Сити. Также в центральном матче игрового дня встретятся Селтик и Милан.

Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 22 октября:

  • 19:55 Байер - Ницца - Футбол 1
  • 19:55 Дандолк - Мольде
  • 19:55 Лех - Бенфика
  • 19:55 Наполи - АЗ Алкмар - Футбол 3
  • 19:55 ПАОК - Омония
  • 19:55 ПСВ - Гранада
  • 19:55 Рапид - Арсенал
  • 19:55 Риека - Реал Сосьедад
  • 19:55 Стандард - Рейнджерс
  • 19:55 Хапоэль Беэр-Шева - Славия Прага
  • 19:55 ЦСКА София - ЧФР Клуж
  • 19:55 Янг Бойз - Рома
  • 22:00 Брага - АЕК - Футбол 3
  • 22:00 Вильярреал - Сивасспор
  • 22:00 Вольфсбергер - ЦСКА
  • 22:00 Динамо Загреб - Фейеноорд
  • 22:00 Лестер - Заря - Футбол 2
  • 22:00 Лудогорец - Антверпен
  • 22:00 Маккаби Тель-Авив - Карабах
  • 22:00 Селтик - Милан - Футбол 1
  • 22:00 Слован Либерец - Гент
  • 22:00 Спарта Прага - Лилль
  • 22:00 Тоттенхэм - ЛАСК
  • 22:00 Хоффенхайм - Црвена Звезда

Кроме того, все игры Лиги Европы в прямом эфире доступны на онлайн-сервисе oll.tv.

Телеграф напоминает, что за ходом матча Лестер - Заря можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции. Кроме того, игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Отметим, букмекеры считают луганчан безнадежными аутсайдерами.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
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