Роналду все еще болен: Криштиану пропустит игру с Барселоной из-за коронавируса

Лига чемпионов пока остается без одной из своих самых главных звезд.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал очередной тест на COVID-19. По информации Marca, результат теста дал положительный результат.

Таким образом, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" пропустит ближайшие матчи Ювентуса, в частности он не сыграет в игре Лиги чемпионов против Барселоны (28.10.2020). Также форвард не примет участие во встрече с Вероной в Серии А (25.10.2020), а его участие в матче итальянского первенства со Специей 1 ноября находится под вопросом. Отметим, по регламенту УЕФА, заразившийся коронавирусом игрок для участие в следующем матче должен сдать негативный тест за неделю до поединка.

Телеграф напоминает, что Роналду сдал положительный тест на коронавирус еще перед матчем со Швецией в Лиге наций УЕФА. Игрок пропустил несколько поединков Ювентуса, в частности поединок Лиги чемпионов против Динамо. кроме того, находясь на самоизоляции, Роналду кардинально сменил имидж.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду поддержал Нурмагомедова, накануне боя россиянина с Джастином Гейджи. Главный бой UFC 254 покажут и в Украине.