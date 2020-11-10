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Шевченко подшутил над Усиком на тренировке сборной Украины (видео)

Шевченко подшутил над Усиком на тренировке сборной Украины (видео)
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Непобедимый украинский боксер Александр Усик посетил расположение национальной команды по футболу в преддверии товарищеской игры с Польшей. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, напутствуя команду пошутил, что Усик может решить любые проблемы. Не лишенный чувства юмора Александр лишь посмеялся над ситуацией.

Польша - Украина: онлайн-трансляция матча

"Если у кого-то будут какие-то проблемы - обращайтесь к Усику. На всякий случай, если какие-то проблемы здесь в Киеве - мы телефон оставим. И не только в Киеве, в Англию он сейчас часто будет ездить", - заявил Шевченко своим футболистам.

"Да по всем регионам Украины. Своих не бросаем", - добавил Усик.

Речь Шевченко смотреть с 1:36:

После встречи с Усиком сборная Украины в составе из 25 футболистов отправилась в Катовице. Наша команда уже заселилась в отель и Шевченко успел дать предматчевую пресс-конференцию.

Ранее Телеграф передавал букмекерские расклады перед встречей, а также сообщал, какие каналы покажут игру по ТВ.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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