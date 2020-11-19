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Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе

Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер euro2020

В Лиге наций УЕФА сезона 2020/21 завершились матчи группового этапа. По итогам этих поединков был сформирован новый состав дивизионов.

Победителями элитного дивизиона стали Италия, Бельгия, Франция и Испания, которые проведут "финал четырех" в октябре 2021 года. Жеребьевка этого раунда турнира пройдет 3 декабря 2020 года. Страна-хозяйка плей-офф Лиги наций пока неизвестна и будет выбрана из четырех финалистов.

Из Лиги А вылетели Босния и Герцеговина, Исландия, а также Швеция. В элитный дивизион подымутся четыре сборных: Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс.

Из Лиги B вылетели Северная Ирландия, Словакия, Турция и Болгария. В дивизион B поднялись Черногория, Армения, Словения и Албания.

В Лиге С за сохранение места в дивизионе состоится раунд плей-офф, в котором сыграют Кипр, Эстония, Молдова и Казахстан (вылетят только 2 команды, - прим. ред.). Эти матчи запланированы на март 2022 года. Поднялись в Лигу С Фарерские острова и Гибралтар.

Составы дивизионов на Лигу наций 2022/23:

Лига А: Франция, Бельгия, Испания, Италия, Португалия, Дания, Германия, Нидерланды, Польша, Англия, Хорватия, Уэльс, Австрия, Венгрия, Чехия, а также Украина или Швейцария.

Лига В: Украина или Швейцария, а также Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Шотландия, Россия, Финляндия, Румыния, Израиль, Сербия, Ирландия, Черногория, Армения, Словения и Албания.

Лига С: Северная Ирландия, Словакия, Турция, Болгария, Люксембург, Северная Македония, Греция, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Косово, Литва, Фарерские острова, Гибралтар, а также Эстония или Кипр и Молдова или Казахстан.

Лига D: Эстония или Кипр, Молдова или Казахстан, а также Мальта, Лихтенштейн, Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Отметим, в матче Швейцария - Украина, который не был сыгран по решению властей Люцерна, должна была решиться судьба последнего места в дивизионе А. В Швейцарии заявили, что не смогут принять Украину в 2021 году. В Украине настаивают на переносе встречи, ведь были выполнены все условия для проведения поединка. В ближайшее время должно появится решение УЕФА, которое изучает данный вопрос.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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