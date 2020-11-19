Капитан сборной Украины прервал молчание из-за ситуации со Швейцарией

Вратарь и капитан сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ситуацию вокруг матча Лиги наций УЕФА со Швейцарией. Голкипер считает, что все должно разрешиться на поле, а не в лабораториях. Кроме того, кипер подчеркнул, что Украина выполнила все требования для участия в поединке и сделала все, чтобы игра состоялась.

"Вся команда хотела играть. Не вижу веской причины, по которой нужно было идти на такие крайние меры, как отмена матча", - написал кипер на своей страничке в instagram.

Теперь же Пятов вместе со всеми болельщиками ожидает решение УЕФА.

"Ждем окончательный вердикт от УЕФА. P.S. Даже в день матча вся команда настраивалась на игру в 21:45. Только около 18:00 мы уже точно поняли, что попытки провести матч не увенчались успехом," - добавил вратарь.

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Телеграф напоминает, что швейцарские власти отменили игру с Украиной по причине новых случаев заражения коронавирусом в стане Желто-синих. После в Швейцарии заявили, что не смогут принять Украину в 2021 году, а также раскритиковали нашу делегацию. В Украине отметили, что национальная сборная выполнила все условия для участия в поединке и теперь обе стороны ждут решения от УЕФА.