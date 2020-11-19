Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Гвардиолой
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Гвардиолой
УПЛ: где и когда смотреть матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу
УПЛ: где и когда смотреть матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу
Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
Хабиб признался, чем займется после завершения карьеры
Хабиб признался, чем займется после завершения карьеры

Капитан сборной Украины прервал молчание из-за ситуации со Швейцарией

Капитан сборной Украины прервал молчание из-за ситуации со Швейцарией
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм piat30

Вратарь и капитан сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ситуацию вокруг матча Лиги наций УЕФА со Швейцарией. Голкипер считает, что все должно разрешиться на поле, а не в лабораториях. Кроме того, кипер подчеркнул, что Украина выполнила все требования для участия в поединке и сделала все, чтобы игра состоялась.

"Вся команда хотела играть. Не вижу веской причины, по которой нужно было идти на такие крайние меры, как отмена матча", - написал кипер на своей страничке в instagram.

Теперь же Пятов вместе со всеми болельщиками ожидает решение УЕФА. 

"Ждем окончательный вердикт от УЕФА. P.S. Даже в день матча вся команда настраивалась на игру в 21:45. Только около 18:00 мы уже точно поняли, что попытки провести матч не увенчались успехом," - добавил вратарь.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

Телеграф напоминает, что швейцарские власти отменили игру с Украиной по причине новых случаев заражения коронавирусом в стане Желто-синих. После в Швейцарии заявили, что не смогут принять Украину в 2021 году, а также раскритиковали нашу делегацию. В Украине отметили, что национальная сборная выполнила все условия для участия в поединке и теперь обе стороны ждут решения от УЕФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Андрей Пятов, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
02 В Германии приняли решение касательно главного тренера после 0:6 от Испании
03 Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)
04 Боксер с убийственным ударом намекнул на бой с Усиком
05 Россию унизили в Лиге наций: видеообзор матча с Сербией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь