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"Огонь": Жена форварда сборной Украины поделилась горячим фото в купальнике

"Огонь": Жена форварда сборной Украины поделилась горячим фото в купальнике
14:23 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ya_christinchik

Жена нападающего сборной Украины и Гента Романа Яремчука, который отбывает дисквалификацию за свое неподобающее поведение на поле, Кристина опубликовала новое фото в Instagram.

Защитник Шахтера снялся в романтической фотосессии с бывшей девушкой динамовца

На снимке супруга футболиста позирует в купальнике, который едва прикрывает ее грудь, на фоне пальм, одну из которых красотка использовала для опоры.

"Бомба", "Красотка", "Милая", - осыпали комплиментами Кристину подписчики. "Ойойой огонь", - прокомментировала фото жена полузащитника сборной Украины Александра Зинченко Влада Седана, которая и сама не против выставить в сеть сексуальный снимок.

Ранее Яремчук засветила стройные ножки на отдыхе.

"Телеграф" напоминает, что Роман Яремчук всерьез заинтересовал итальянский гранд.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, ФК Гент, Роман Ярмчук.

Автор:

Телеграф
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