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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, но с его рекордом не все так просто (видео)

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, но с его рекордом не все так просто (видео)
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм cristiano

В матче за Суперкубок Италии-2020 Ювентус без проблем переиграл Наполи, а лидер туринцев Криштиану Роналду забил гол, который стал для него по официальным подсчетам 760 в карьере.

Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)

Данный успех позволил Криштиану обойти по количеству голов в карьере австрийского и чехословацкого нападающего Йозефа Бицана, который в двадцатом веке наколотил в ворота соперников 759 голов. Всего Роналду забил 5 голов за Спортинг, 118 мячей за Манчестер Юнайтед, 450 голов за Реал, 85 голов за Ювентус и 102 гола за национальную команду Португалии. 

Видео гола Роналду в ворота Наполи:

Однако, согласно другой методике подсчета, У Бицана более 805 забитых мячей, а у Криштиану - 778. Примечательно, что ни Ювентус, ни сам Роналду никак не отреагировали на рекорд в соцсетях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду превзошел бомбардирское достижение Пеле, а легенда футбола просто поменял цифры в профиле Instagram, чтобы обойти звездного португальца. К слову, Месси также побил один из рекордов Пеле, который опровергли в Сантосе - в клубе где выступал бразилец.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 205

Все по теме:

Криштиану Роналду, Пеле, Футбол, Йозеф Бицан.
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