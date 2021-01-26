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Интер - Милан: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии

Интер - Милан: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер inter

Во вторник, 26 января, Интер в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 примет Милан. Встреча состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция Миланского дерби будет доступна в плеере ниже:

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Онлайн видеотрансляция матча 1/4 финала Кубка Италии Интер - Милан:

"Телеграф" напоминает, что на пути к 1/4 финала КИ-2021 Интер лишь в компенсированное время переиграл Фиорентину, а Милан в серии 11-метровых ударов прошел Торино. В Серии А у коллективов все в полном порядке, хотя в последнем туре обе команды допустили осечки. Лидирующие в первенстве Россонери проиграли Аталанте, а идущие вторыми Нерадзурри сыграли вничью с Удинезе (0:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ибрагимович удивил своей разминкой во время поединка Кубка Италии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Интер (Милан), ФК Милан, Футбол, Кубок Италии.
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