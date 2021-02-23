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"Лацио" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Лацио" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbayern

Во вторник, 23 февраля, "Лацио" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимает "Баварию". Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине игру "Лацио" - "Бавария" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за встречей в режиме-live можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). 

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок "Атлетико" - "Челси", который пройдет параллельно игре в Риме.

"Телеграф" напоминает, что "Бавария" после победы на клубном чемпионате мира сильно сдала. В Бундеслиге мюнхенцы спаслись от поражения в игре с "Арминией", а затем уступили "Айнтрахту" Ф. "Лацио", в свою очередь, в последних поединках Серии А уступил "Интеру" (3:1), а затем переиграл "Сампдорию" (1:0).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Лацио, Футбол.
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