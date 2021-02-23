"Лацио" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Во вторник, 23 февраля, "Лацио" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимает "Баварию". Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру "Лацио" - "Бавария" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за встречей в режиме-live можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок "Атлетико" - "Челси", который пройдет параллельно игре в Риме.

"Телеграф" напоминает, что "Бавария" после победы на клубном чемпионате мира сильно сдала. В Бундеслиге мюнхенцы спаслись от поражения в игре с "Арминией", а затем уступили "Айнтрахту" Ф. "Лацио", в свою очередь, в последних поединках Серии А уступил "Интеру" (3:1), а затем переиграл "Сампдорию" (1:0).